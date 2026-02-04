Boxeo: Khelif revela terapia hormonal antes de París 2024

"Tengo hormonas femeninas. Y la gente no lo sabe, pero me sometí a terapia hormonal para reducir mis niveles de testosterona para la competición", declaró Khelif en una entrevista con el diario francés L'Equipe.

Durante el reportaje, la argelina de 26 años confirmó que es portadora del gen SRY, ubicado en el cromosoma Y, que indica masculinidad.

Khelif explicó que estaba "rodeada de médicos, un profesor me está monitoreando" y narró que "para el torneo clasificatorio para los Juegos de París, que se celebraron en Dakar, bajé mi nivel de testosterona a cero".

"Y gané la medalla de oro", recordó la argelina sobre su coronación en la categoría hasta 66 kilogramos en París 2024, donde pudo competir gracias al Comité Olímpico Internacional (COI) tras el rechazo inicial de la Asociación Mundial de Boxeo (IBA), que también se opuso a la presencia de la taiwanesa Lin Yu-Ting, campeona a su vez en la categoría de 57 kilogramos.

Khelif, que junto con Lin Yu-ting se vieron en el centro de una campaña de desinformación que las retrataban como un "hombre que lucha contra las mujeres", también fue acusada de ser una atleta transgénero por varias figuras prominentes, entre ellas el presidente estadounidense Donald Trump, su compatriota y magnate Elon Musk y la escritora británica J.K. Rowling.

"Respeto a todos, y respeto a Trump. Porque es el presidente de Estados Unidos. Pero no puede distorsionar la verdad. No soy trans, soy una niña. Me criaron como una niña, la gente de mi pueblo siempre me ha conocido como una niña", insistió Khelif.

La boxeadora argelina, cuyo objetivo es competir en Los Ángeles 2028, sabe que tendrá que dar su consentimiento para una prueba genética exigida por World Boxing, una organización reconocida por el COI, y afirmó estar lista.

"Para los próximos Juegos, si tengo que hacerme una prueba, lo haré. No tengo ningún problema. Ya me la hice. Contacté a World Boxing, les envié mi historial médico, mis análisis hormonales, todo. Pero no he recibido respuesta. No oculto nada, no me niego a hacerme las pruebas", declaró Khelif. (ANSA).