Boxeo: Malvina y Carabajal definirán título mundial

El combate está programado en el Paladozza de Bolonia y servirá para que Sawa y Carabajal definan la nueva dueña del título que está vacante.

Sawa ya se dio el gusto de celebrar un triunfo en este estadio, pues en 2024 venció a la británica Jordan Barker Porter en un combate por el título plateado de la Unión Europea de Boxeo (EBU).

“Nos enorgullece anunciar un título mundial en nuestra ciudad.

Traer un evento como éste al histórico Paladozza es un orgullo para nosotros”, se lee en un comunicado firmado por Luca Scanabucci, presidente de Bolognina Boxe.

“Esperamos que el estadio de Via Azzarita vuelva a ser la cuna del boxeo boloñés, como lo fue en las décadas de 1960 y 1970.

Agradecemos públicamente a Promo Boxe Italia, coorganizadora del evento, al ayuntamiento de Bolonia, a Bologna Welcome y a la Región de Emilia-Romaña su dedicación y esencial contribución”, agregó Scanabucci.

El combate entre Sawa, de 33 años, y Carabajal (35) representará la primera vez que Bolonia albergue una pelea por un título mundial de boxeo y también ofrecerá la primera oportunidad para una púgil local por un título mundial.

Carabajal, originaria de Buenos Aires, comenzó a boxear a los 16 años y a lo largo de su carrera acumuló 21 victorias (cuatro por nocaut) y sufrió dos derrotas ante leyendas como la irlandesa Katie Taylor y la inglesa Rhiannon Dixon.

Por su parte, Sawa se formó en el gimnasio Bolognina Boxe y, en los últimos años, ha ganado el título italiano, el plateado de la EBU y la corona europea de la misma entidad del "Viejo Continente".

Asimismo, Sawa fue convocada recientemente por la Federación Italiana de Boxeo para una etapa de entrenamiento con la selección "azzurra", que se llevará a cabo en el Centro Federal Nacional de Santa Maria degli Angeli en Asís, centro del país.

(ANSA).