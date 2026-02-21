Boxeo: Mayweather de regreso

"Tengo los medios necesarios todavía para establecer nuevos récord en este deporte", afirmó Mayweather en diálogo con la cadena Espn, al confirmar su regreso a los cuadriláteros para extender su racha invicta en 50 combates disputados, 27 de los cuales los ganó por nocaut.

En septiembre de 2025, el propio Mayweather había anunciado su vuelta para un combate de exhibición que pensaba disputar este año ante otra de las máximas leyendas de la historia del boxeo, el ex campeón mundial de los pesos completos Mike Tyson.

Fue triste la imagen que dejó "Iron Man" al perder otro combate de exhibición que disputó a los 58 años en 2024 y que opacó aquella grandeza de sus tiempos de gloria al verlo enfrentar y caer con el "youtuber" devenido en púgil Jake Paul, de 27 años, que en diciembre pasado sufrió una paliza a manos del ex campeón mundial británico Anthony Joshua.

Considerado como el mejor púgil "libra por libra" por la revista "The Ring", el ex campeón mundial en cinco categorías también supo derrotar por nocaut técnico al irlandés Conor McGregor (ex campeón de la UFC) en Las Vegas, en 2017, en un combate que le aseguró una bolsa millonaria a ambos contendientes.

Fue la última pelea de Mayweather antes de su retiro poniendo fin a una carrera en la que se destacan los triunfos ante el filipino Manny Pacquiao en 2015, ante el mexicano Saúl "Canelo" Alvarez en 2013, los dos por puntos frente al argentino Marcos Maidana en 2014, ante el portorriqueño Miguel Cotto, también el las tarjetas, en 2012, y ante el estadounidense Oscar De la Hoya en 2007. (ANSA).