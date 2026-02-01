Boxeo: Miller protagonizó un insólito episodio en su retorno

Miller, inactivo desde agosto de 2024, buscaba aumentar su récord de 27 victorias (un registro que se completaba con 1 empate y 2 derrotas), pero terminó acaparando los titulares por un incidente registrado durante el segundo asalto de la pelea celebrada en la víspera

Un impacto de Ibeh hizo que se desprendiera una peluca que Miller lució desde el inicio del combate sin que nadie lo notara

Miller permaneció imperturbable y, al comienzo del tercer asalto, se la arrancó por completo de la cabeza y la arrojó a las gradas, donde fue recogida por el campeón de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el británico Fabio Wardley

Después del combate, Miller volvió al incidente y explicó que se había puesto la peluca dos días antes porque, según él, había usado champú con amoníaco, lo que le provocó la caída del cabello (ANSA)