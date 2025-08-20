Boxeo mundial exigirá pruebas de sexo a los peleadores antes del campeonato mundial en septiembre

LOS ÁNGELES (AP) — El organismo rector del boxeo de estilo olímpico requerirá pruebas de sexo para todos los boxeadores que deseen competir en la división femenina en sus campeonatos mundiales el próximo mes.

World Boxing ya había anunciado su plan de exigir a los competidores someterse a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa o una prueba de detección genética equivalente para determinar su sexo al nacer. Las reglas se implementarán antes de los Campeonatos Mundiales de Boxeo en Liverpool, Inglaterra, a principios de septiembre, anunció la organización el miércoles.

Las pruebas identifican la presencia o ausencia de material genético del cromosoma Y como indicador del sexo biológico.

“World Boxing respeta la dignidad de todos los individuos y está interesado en asegurar que sea lo más inclusivo posible. Sin embargo, en un deporte de combate como el boxeo, tenemos el deber de cuidar la seguridad y la equidad competitiva, que son los principios clave que han guiado el desarrollo y la creación de esta política", afirmó el presidente de World Boxing, Boris Van Der Vorst.

La campeona olímpica de París, Imane Khelif de Argelia, declinó participar en un torneo de World Boxing en los Países Bajos en junio, poco después de que el organismo rector anunciara inicialmente sus planes de introducir pruebas de sexo. Van Der Vorst luego se disculpó por nombrar específicamente a Khelif, quien inicialmente planeaba pelear en el torneo, mientras delineaba los planes futuros de pruebas de World Boxing.

Khelif y su compañera medallista de oro Lin Yu-ting de Taiwán destacaron en París bajo un intenso escrutinio y malentendidos generalizados sobre su sexo. Khelif, de 26 años, ha dicho repetidamente que nació mujer y ha competido en todos los niveles del boxeo amateur femenino durante casi una década.

Las pruebas de cromosomas eran comunes en los deportes olímpicos durante el siglo XX, pero fueron en gran medida abandonadas en la década de 1990 debido a numerosas ambigüedades que no podían resolverse fácilmente con las pruebas, conocidas colectivamente como diferencias en el desarrollo sexual. Muchos deportes cambiaron a pruebas hormonales para determinar la elegibilidad de sexo, pero esas pruebas requieren que los organismos rectores tomen decisiones difíciles sobre la elegibilidad de mujeres con niveles naturalmente altos de testosterona.

World Boxing dijo que los atletas con DSD en los que ocurre la androgenización masculina serán elegibles para competir solo en la categoría masculina.

Pero el organismo rector también dijo que ofrecería un análisis y evaluación adicionales extensos para los atletas con material genético del cromosoma Y que deseen competir en las categorías femeninas, incluyendo detección genética, perfiles hormonales, examen anatómico y una evaluación adicional de perfiles endocrinos por especialistas médicos.

También está disponible un proceso de apelación.

Las federaciones nacionales son responsables de realizar las pruebas y presentar los resultados, dijo World Boxing.

A principios de este año, World Athletics, el organismo rector del atletismo, se convirtió en el primer deporte olímpico en reintroducir las pruebas de cromosomas, exigiendo a los atletas que compiten en los eventos femeninos someterse a la prueba una vez en sus carreras. World Athletics ha establecido un plazo hasta el 1 de septiembre para que los atletas se sometan a las pruebas genéticas antes de los campeonatos mundiales.

Los dos últimos torneos olímpicos de boxeo fueron dirigidos por un grupo de trabajo del Comité Olímpico Internacional bajo las reglas anteriores de elegibilidad de sexo. World Boxing, que fue fundada hace dos años tras una separación de la escandalosa Asociación Internacional de Boxeo, ha sido reconocida provisionalmente por el COI y organizará el próximo ciclo de clasificación olímpica rumbo a los Juegos de Los Ángeles en 2028.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.