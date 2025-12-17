Boxeo: Terence Crawford anunció su retiro

Crawford se alejará de los cuadriláteros como campeón mundial invicto de la categoría de los supermedianos tras conseguir una victoria que definió su carrera contra el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en un combate celebrado hace tres meses en Las Vegas. "Me alejo de la competencia, no porque haya dejado de pelear, sino porque he ganado una pelea diferente. Una en la que uno sale con sus propias reglas", expresó Crawford en un video publicado en redes sociales.

Nacido en Omaha en 1987, el púgil apodado "Hunter" o "Bud", debutó como profesional el 14 de marzo de 2008, derrotando a su compatriota Brian Cummings por nocaut en el primer asalto, y decidió "colgar los guantes" tras sumar 42 victorias, 30 de ellas por nocaut.

(ANSA).