Boxeo: Tyson Fury de regreso

El "Rey de los Gitanos", que se entrena por estos días en Tailandia, había anunciado por enésima vez su retiro del boxeo tras las dos únicas derrotas que sufrió en su carrera, ambas frente al ucraniano Oleksandr Usyk, campeón mundial AMB, FIB, OMB e IBO, que le arrebató la corona del CMB en mayo de 2024 al vencerlo en fallo dividido en Riad, donde en diciembre de ese mismo año lo superó nuevamente, esta vez por decisión unánime de los jueces.

"Es oficial, estoy volviendo a hacer lo que más amo y lo que siento que debo hacer. Me siento emocionado de regresar. Mi coreazón siempre estuvo y estará en el boxeo. Que alguno le diga al rey que el campeón ha retornado", comentó Fury en un mensaje publicado en Instagram.

Con 34 victorias, 24 de las cuales por la vía rápida, un empate y esas dos derrotas mencionadas frente a Usyk a lo largo de su carrera profesional, algunos analistas suponían que su preparación apuntaba a un eventual combate con Anthony Joshua, que fue campeón mundial de los pesos completos de la FIB, la AMB, la OMB y la IBO.

Joshua, que también sufrió dos derrotas por puntos frente a Usyk (sobre un total de cuatro) en 32 peleas, de las cuales ganó 29 (26 de ellas por nocaut), viene de propinarle una paliza al youtuber devenido en boxeador Jake Paul en Miami, en diciembre, cuando se vio involucrado en un accidente de tránsito en Nigeria en el que fallecieron dos de sus amigos e integrantes de su equipo: Sina Ghami y Latif Ayodele.

Makhmudov, nacido en Rusia y con pasaporte canadiense, ostenta un récord profesional de 21 triunfos, 19 de ellos por la vía rápida, en 23 combates, de los cuales perdió los dos restantes: frente al alemán Agit Kabayel en 2023 por nocaut técnico, tal como le sucedió al año siguiente frente al italiano Guido Vianello. (ANSA).