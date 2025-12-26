Boxing Day sin brillo: solo un partido de la Premier League debido a la presión europea

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Tradicionalmente, es uno de los días más esperados del calendario del fútbol inglés. Sin embargo, este año hay una notable falta de partidos de la Liga Premier en el llamado Boxing Day, con solo un partido programado: Manchester United vs. Newcastle.

En su lugar, habrá siete partidos el sábado y la jornada se completará con dos más el domingo.

La Liga Premier informó en octubre que la razón de un calendario reducido en el Boxing Day se debe a la creciente presión que las competiciones europeas de clubes están ejerciendo sobre la máxima categoría del fútbol inglés.

El año pasado se introdujo un nuevo formato de la Liga de Campeones. Esto significó una expansión del principal torneo de clubes de fútbol europeo de 32 equipos a 36, con más partidos en un formato de liga jugados hasta enero y una fase de playoff añadida en febrero.

Además, debido a la Liga Europa, la segunda división europea, y la Conference League de tercera categoría, la Premier aseguró que se ha enfrentado a "varios desafíos" en la programación de los partidos. Indicó que la reducción de partidos en el Boxing Day ha afectado una "importante tradición en el fútbol inglés."

El año pasado hubo ocho partidos en el Boxing Day.

Debido a que ahora cayó en viernes, la Liga Premier quiso asegurar que hubiera un espacio entre partidos para permitir un descanso suficiente para los jugadores durante el período festivo; los partidos se han distribuido entre el 26 y el 28 de diciembre.

"La liga está limitada por cómo cae el calendario, con menos fines de semana para trabajar", dijo la Liga Premier.

También ha asegurado que se jugarán más partidos en el Boxing Day en 2026 porque caerá en sábado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes