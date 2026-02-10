BP aumenta las ganancias un 32%, en línea con lo previsto, y suspende las recompras

LONDRES, 10 feb (Reuters) - BP publicó el martes un beneficio subyacente por coste de reposición, o beneficio neto ajustado, de US$1.540 millones en el cuarto trimestre, lo que supone un aumento de alrededor del 32% con respecto al año pasado, en línea con las expectativas

BP, cuya nueva directora ejecutiva, Meg O'Neill, asumirá el cargo en abril, anunció que suspenderá su programa de recompra de acciones para poder destinar el exceso de efectivo a invertir en oportunidades relacionadas con el petróleo y el gas

En los últimos tres meses, la empresa recompró acciones por valor de US$750 millones

BP registró diversos deterioros por valor de US$4.200 millones en el cuarto trimestre, según un cálculo de Reuters a partir de los datos facilitados por la empresa, principalmente en su unidad de energía solar Lightsource BP y su negocio de biogás en Estados Unidos, Archaea

BP también anunció la venta de una participación minoritaria en sus yacimientos petrolíferos terrestres estadounidenses por US$1.500 millones