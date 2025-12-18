BP ficha a Meg O'Neill, de Woodside, para el cargo de CEO tras la abrupta salida de Auchincloss

Por Sheila Dang y Stephanie Kelly

18 dic (Reuters) - La petrolera BP ha nombrado a Meg O'Neill, directora de la australiana Woodside Energy, nueva máxima ejecutiva de la empresa, con el objetivo de aumentar sus beneficios y volver a centrarse en el petróleo y el gas, tras desviarse hacia las energías renovables.

O'Neill, que asumirá el cargo en abril tras la abrupta marcha de Murray Auchincloss, se convertirá en la primera consejera delegada de BP nombrada fuera de la empresa en su más de un siglo de historia y en la primera mujer que dirige una de las cinco grandes petroleras del mundo.

El segundo cambio de director ejecutivo en poco más de dos años es una señal de que la petrolera británica busca un nuevo impulso para mejorar su negocio, después de que sus acciones y beneficios se quedaran durante años por detrás de competidores como Exxon Mobil

y Shell.

A principios de año, la empresa emprendió un importante cambio de estrategia, recortando miles de millones en iniciativas de energías renovables y volviendo a centrarse en el petróleo y el gas tradicionales. BP se ha comprometido a desprenderse de US$20.000 millones en activos de aquí a 2027 y a reducir la deuda y los costes.

"Se han hecho progresos en los últimos años, pero se requiere un mayor rigor y diligencia para hacer los cambios transformadores necesarios para maximizar el valor para nuestros accionistas", dijo el nuevo presidente de BP, Albert Manifold, en un comunicado.

Cuando Manifold asumió su cargo en octubre, subrayó la necesidad de una remodelación más profunda de la cartera de BP para aumentar la rentabilidad.

Manifold se enfrenta a la presión del inversor activista Elliott Investment Management, uno de los mayores accionistas de BP, que le exigió que abordara urgentemente las deficiencias de la empresa y pusiera en marcha un "liderazgo decisivo y eficaz".

O'Neill, una estadounidense de 55 años natural de Boulder (Colorado, EEUU), dirige Woodside desde 2021 y anteriormente trabajó 23 años en Exxon Mobil.

