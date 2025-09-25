BP prevé que la demanda por petróleo aumente hasta 2030 por ralentización de la eficiencia energética

Por Stephanie Kelly y Shadia Nasralla

LONDRES, 25 sep (Reuters) - BP dijo el jueves que espera que la demanda mundial de petróleo crezca hasta 2030, cinco años más de lo previsto hace un año, apuntando a la ralentización de los esfuerzos por aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones mundiales de carbono.

El último "Panorama Energético" de la petrolera, un estudio anual sobre tendencias hasta 2050, considera dos escenarios.

El escenario "Trayectoria actual" se basa en las políticas y compromisos actuales. El escenario "Menos de 2 grados", en referencia al objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados, según los objetivos del Acuerdo de París, prevé una reducción de las emisiones de carbono de alrededor del 90% para 2050 respecto de 2023.

Las emisiones son en gran medida el resultado de la combustión de petróleo, gas natural y carbón.

Según la Trayectoria Actual de BP, la demanda mundial de petróleo alcanzará los 103,4 millones de barriles diarios (bpd) en 2030, antes de descender a 83 millones de bpd en 2050.

El informe de BP del año pasado preveía que la demanda alcanzaría su punto máximo en 2025, en torno a los 102 millones de bpd, pero la ralentización de los avances en eficiencia han cambiado el panorama.

Si persiste el débil aumento de la eficiencia energética, la demanda de petróleo aumentará a unos 106 millones de bpd en 2035.

En su escenario "Menos de 2 grados", la demanda por petróleo alcanzará este año un máximo de 102,2 millones de bpd antes de caer a 33,8 millones de bpd en 2050.

En la Trayectoria Actual, las emisiones equivalentes de CO2 se mantienen prácticamente estables hasta 2030, para luego descender alrededor de un 25% en 2050 respecto a los niveles de 2023.

En el escenario por debajo de los 2 grados, las emisiones caen un 90%, impulsadas por una descarbonización más rápida en las economías emergentes.

(Reporte de Stephanie Kelly y Shadia Nasralla en Londres; Edición en español de Javier López de Lérida)