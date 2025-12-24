BP ultima la venta de la mayoría de Castrol a Stonepeak, según el WSJ

24 dic (Reuters) - BP está a punto de vender una participación mayoritaria en Castrol a la empresa de inversiones Stonepeak en una operación que valora la unidad de lubricantes de la petrolera en 10.000 millones de dólares, incluida la deuda, según informó el martes el Wall Street Journal.

BP, que cotiza en Londres, venderá a Stonepeak una participación del 65% en su filial Castrol por unos 6.000 millones de dólares, según el informe, que basa su información en personas conocedoras del proceso.

El Financial Times, que basa su información en fuentes, también informó de los detalles y añadió que BP mantendría una participación minoritaria a través de una empresa conjunta, valorando el centenario negocio de lubricantes y aceites de motor en cerca de 10.000 millones de dólares.

Reuters no pudo verificar inmediatamente estas informaciones, y BP y Stonepeak no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Reuters informó en noviembre de que BP estaba en conversaciones con Stonepeak sobre la venta de Castrol, en un momento en el que la energética busca deshacerse de unos 20.000 millones de dólares en activos para 2027. El plan incluye la venta de su negocio de lubricantes para reducir la deuda y recortar costes.

La venta de Castrol es la pieza central de la estrategia de desinversión de activos de BP para reducir su carga de deuda.

El proceso de venta de Castrol comenzó a principios de este año, después de que BP dijera en febrero que había puesto el negocio de lubricantes bajo revisión como parte de un cambio de estrategia más amplio, alejándose de las energías renovables. En septiembre, Stonepeak y la empresa de capital riesgo One Rock presentaron ofertas por la filial.

