BP y Shell buscan extraer yacimientos de gas compartidos con Venezuela, según ministro trinitense

28 ene (Reuters) - Shell y BP planean solicitar licencias a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos para extraer gas natural de yacimientos de Venezuela y Trinidad y Tobago, según dijo el miércoles el ministro de Energía del país caribeño, Roodal Moonilal

Shell busca solicitar una licencia para explotar el yacimiento Loran-Manatee, según declaró Moonilal a la prensa al margen de la conferencia Indian Energy Week. El yacimiento contiene unos 10 billones de pies cúbicos (cf) de gas natural (unos 283.168 millones de metros cúbicos), de los cuales 7,3 billones corresponden a Venezuela y los 2,7 billones restantes a Trinidad y Tobago

BP está buscando una licencia para desarrollar el yacimiento Cocuina-Manakin, añadió, cuya parte venezolana pertenece al proyecto de gas en alta mar inactivo Plataforma Deltana, que cuenta con 1 billón de pies cúbicos (unos 28.317 millones de metros cúbicos) de reservas probadas de gas

Shell y BP no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios

Trinidad y Tobago es el mayor exportador de gas natural licuado de América Latina y uno de los mayores exportadores mundiales de amoníaco y metanol, pero la isla caribeña ha estado aspirando a desarrollar campos en el mar, en Venezuela, y en la frontera marítima para contrarrestar sus reservas en declive y asegurar el suministro

Venezuela, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, suspendió el año pasado la cooperación para el desarrollo energético con Trinidad y Tobago, incluidos los proyectos conjuntos de gas natural en marcha, pero Estados Unidos está acelerando los desarrollos en el sector del petróleo y el gas de Venezuela después de

capturar a Maduro este mes

"Estados Unidos es un aliado y un amigo muy fuerte que está tratando de hacer reformas, por lo que ayudaríamos a las empresas a la hora de apoyar sus solicitudes", dijo Moonilal. (Información de Nidhi Verma y Anjana Anil; información adicional y redacción de Sudarshan Varadhan; edición de Jan Harvey; edición en español de Jorge Ollero Castela)