BP y Shell buscan licencias de EEUU para campos de gas compartidos con Venezuela: Trinidad y Tobago

Por Nidhi Verma y Anjana Anil

28 ene (Reuters) - Shell y BP están solicitando licencias en Estados Unidos para extraer gas natural de yacimientos de Trinidad y Tobago y Venezuela, dijo el miércoles el ministro de Energía del país insular, Roodal Moonilal.

Trinidad y Tobago es el mayor exportador de gas natural licuado de América Latina y uno de los mayores exportadores mundiales de amoníaco y metanol, pero la isla caribeña ha estado intentando desarrollar yacimientos en alta mar en Venezuela y en la frontera marítima para contrarrestar la disminución de sus reservas y asegurar el suministro.

Sus proyectos de gas han avanzado lentamente en los últimos años en medio de los frecuentes cambios de política de Estados Unidos hacia Venezuela.

Venezuela, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, suspendió el año pasado la cooperación para el desarrollo energético con Trinidad y Tobago, incluidos los proyectos conjuntos de gas natural en los que se estaba trabajando.

Pero tras la captura de Maduro este mes, Estados Unidos está acelerando los avances en el sector del petróleo y el gas del país. Las licencias estadounidenses son necesarias para que las empresas desarrollen los proyectos debido a las sanciones de Washington a la industria energética de Venezuela.

SHELL Y BP BUSCAN LICENCIAS

Shell busca una licencia para explotar el yacimiento Loran-Manatee, dijo Moonilal a la prensa al margen de la conferencia Indian Energy Week. El yacimiento contiene unos 10 billones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales 7,3 tcf corresponden a Venezuela y los 2,7 tcf restantes a Trinidad y Tobago.

BP está buscando una licencia para desarrollar el yacimiento Cocuina-Manakin, añadió, cuya parte venezolana pertenece al proyecto de gas en alta mar Plataforma Deltana, que cuenta con 1 billón de pies cúbicos de reservas probadas de gas.

Shell y BP no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

"Estados Unidos es un aliado y un amigo muy fuerte que intenta hacer reformas, por lo que ayudaríamos a las empresas a la hora de apoyar sus solicitudes", dijo Moonilal.

GAS DRAGÓN

Washington concedió en octubre una autorización a Shell y Trinidad y Tobago para explotar el yacimiento de gas Dragón frente a las costas venezolanas, cerca de la frontera marítima, un proyecto destinado a abastecer a Trinidad y Tobago de gas venezolano.

Moonilal dijo que espera iniciar la producción en el yacimiento de gas Dragón en el cuarto trimestre de 2027, y que producirá 350 millones de pies cúbicos de gas al día.

Dragón posee uno de los mayores yacimientos de gas natural de Venezuela. Con reservas y producción insuficientes, Trinidad y Tobago necesita el gas para alimentar sus industrias generadoras de ingresos, desde el GNL hasta la petroquímica.

Con sus proyectos de nuevo en marcha, Trinidad y Tobago espera liderar y cooperar con otras naciones caribeñas como Surinam, Guyana y Granada para desarrollar el gas natural, dijo Moonilal.

"Está surgiendo ahora un nuevo panorama energético caribeño, del que Trinidad y Tobago puede situarse a la cabeza", añadió. (Reporte de Nidhi Verma y Anjana Anil; información adicional y redacción de Sudarshan Varadhan; edición de Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)