Braelon Allen ingresa en la lista de lesionados de los Jets por problema de rodilla

FLORHAM, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El corredor de los Jets de Nueva York, Braelon Allen, fue colocado el jueves en la lista de lesionados debido a un problema de rodilla que lo dejará fuera de juego durante varias semanas.

El entrenador Aaron Glenn manifestó el miércoles que Allen buscará una segunda opinión médica antes de que el equipo decida cómo proceder. Colocar a Allen en la lista de lesionados con lo que Glenn describió como una dolencia "bastante seria" de rodilla significa que el corredor de segundo año estará fuera al menos cuatro semanas.

Los Jets firmaron al corredor veterano Khalil Herbert, procedente del equipo de práctica de Seattle para ocupar el lugar de Allen en la plantilla.

Allen se lesionó el lunes al inicio del segundo cuarto del duelo que Nueva York perdió por 27-21 ante Miami mientras devolvía una patada de salida. La selección de cuarta ronda de 2024, procedente de Wisconsin, cayó y luego tuvo dificultades para apoyar su pierna izquierda mientras caminaba hacia el vestuario.

El equipo rápidamente lo descartó para el resto del encuentro.

Allen, de 21 años, corrió para 334 yardas y dos touchdowns como novato y atrapó 19 pases para 148 yardas y una anotación. Esta temporada, tiene 76 yardas y un touchdown en 18 acarreos, junto con dos recepciones para 17 yardas.

Con Allen fuera, su compañero corredor de segundo año Isaiah Davis tendrá más jugadas desde el backfield detrás del titular Breece Hall.

“Isaiah tiene que dar un paso adelante, pero perder a un tipo como Braelon es difícil porque puedes verlo y él estaba encontrando su ritmo, haciendo buenas lecturas, corriendo con fuerza y luego se lastima”, dijo el coordinador ofensivo Tanner Engstrand el jueves. "Así que, eso es un golpe (para la ofensiva). Eso duele un poco, pero por eso, nuevamente, tenemos a un tipo como Isaiah para que suba al (número 2) y seguiremos desde ahí.

“Braelon volverá tan pronto como pueda, pero sí, se le extrañará”.

Davis ha corrido cinco veces para 27 yardas y ha atrapado tres pases para 24 yardas. Promedia también 29,4 yardas en 11 devoluciones de patada de salida.

Nueva York también cuenta con Kene Nwangwu, el principal regresador de patadas del equipo cuando está saludable, y el novato no reclutado Lawrance Toafili del equipo de práctica como variantes. La adición de Herbert les da a los Jets más flexibilidad en el backfield y quizás también en equipos especiales.

Herbert pasó sus primeras tres temporadas y media en la NFL con Chicago después de ser seleccionado en la sexta ronda en 2021. Fue compañero de equipo en los Bears del actual quarterback de los Jets, Justin Fields. Fue traspasado a Cincinnati durante la temporada 2024.

Herbert pasó tiempo con Indianápolis y Seattle esta temporada, pero aún no ha jugado en un partido de campaña regular este año.

Herbert, de 27 años, ha corrido 1905 yardas y nueve touchdowns y ha atrapado 53 pases para 312 yardas y dos anotaciones en su carrera. También ha devuelto patadas de salida en ocasiones, promediando 25,6 yardas por devolución.

