Bragantino suspende a jugador por comentarios machistas contra árbitra

El Red Bull Bragantino de Brasil anunció este lunes que multó y suspendió por un partido al central Gustavo Marques, tras emitir comentarios machistas contra la árbitra Daiane Muniz.

El club informó que el dinero de la multa impuesta a Marques, de 24 años, se destinará a la ONG Rendar, dedicada a la defensa de mujeres víctimas de violencia y en situación de vulnerabilidad.

Indicó que se trata de 50% de su salario, pero no reveló el monto.

El Bragantino agregó en un comunicado que "mantiene conversaciones con la propia ONG y otras instituciones para que medidas sociales y educativas" sean "intensificadas" en el club y la población en general.

"No tiene sentido que juguemos contra Sao Paulo, Palmeiras o Corinthians y pongan a una mujer a pitar un juego de este tamaño", declaró Marques a TNT, al cuestionar a Muniz tras una derrota 2-1 encajada el sábado por el equipo ante el Sao Paulo, en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

"La Federación Paulista tiene que ver para que en partidos de esta importancia no pongan a una mujer", afirmó el zaguero.

Sus palabras generaron fuerte rechazo en redes sociales.

Tras ello, el zaguero pidió disculpas. "Estoy aquí para pedir perdón a todas las mujeres, dije cosas que no debería", expresó Marques, quien aseguró que fue hasta el vestuario de árbitros para disculparse con Muniz.

El Bragantino, que suma seis puntos en las primeras tres fechas de la liga brasileña, apartará a Marques en el compromiso del miércoles ante el Athletico Paranaense.