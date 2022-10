Bragarnik admite que la decisión de recuperar a Almirón es "resistida": "Pido un voto de confianza"

"Que tiene menos crédito lo tengo claro, ojalá prejuzguemos el modelo y no tanto los resultados", confesó el propietario del Elche CF

Elche (alicante), 14 oct. 2022 (europa press) -

El propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, admitió que la decisión de recuperar a Jorge Almirón como entrenador del conjunto blanquiverde "es muy resistida" por la prensa y la afición, pero pidió un "voto de confianza" para que el técnico argentino logre en su segunda etapa la permanencia en LaLiga Santander.

"Seguramente es una decisión muy resistida, y que la mayoría de la gente no la comparta. Lo acepto. Creí que Jorge era el indicado porque conoce parte del plantel, la ciudad y LaLiga, y tiene otras herramientas de trabajo. A la afición pido un voto de confianza al líder de este proyecto y a Jorge", dijo en rueda de prensa en el Martínez Valero.

Bragarnik solicitó este apoyo para lograr "mantenerse en una liga que es muy difícil". "Haremos lo imposible por estar una cuarta temporada consecutiva en Primera. Creo que es una decisión controvertida para la gente, pero acertada para el momento del equipo", indicó agradeciendo al ya exentrenador Francisco, uno de los "responsables" de jugar en LaLiga Santander.

El propietario del Elche explicó que para buscar un sustituto de Francisco analizó las posibilidades en el mercado español y externo, y se entrevistó con Javi Calleja, Paco López y Pepe Bordalás, que estaba evaluando una oferta desde fuera de España.

"Entrenadores con experiencia que se ajusten a la realidad de nuestro equipo nos achicó el margen. Y una posibilidad que no había evaluado pasó a ser una opción y ahí nace Jorge, más allá de que su experiencia al final no fue buena. Con él tuvimos uno de los mejores arranques de la historia, pero después una racha me llevó a una decisión para algunos tardía", explicó.

Bragarnik subrayó que ahora ve a un entrenador más maduro, con un conocimiento de LaLiga que no tenía y que ahora va a tener a una afición "apretando" que no pudo ir al Martínez Valero por la pandemia. "Es una persona que elijo desde la metodología. No tomo decisiones por capricho ni por enojo. Creo que son las correctas. Entendí que Jorge era el indicado. El tiempo me dirá si tuve la razón o no", añadió.

De la planificación se declaró "satisfecho" porque el Elche pudo "retener" a más del 95 por ciento de la plantilla que logró la salvación, entre ellos destacó a Omar Mascarell, Pere Milla, el portero Edgar Badía, "símbolo del equipo", Fidel, Ponce y Lucas Boyé.

"La mayoría de los equipos han incrementado el límite salarial a través de las ventas y nosotros tenemos muy difícil hacerlo por los ingresos ordinarios. Hay tres ligas: en una hay ocho o diez equipos; en otra, cuatro que se han equilibrado; y en la tercera, seis o siete equipos que peleamos por tres lugares. Ojalá estemos en los equipos consolidados", deseó.

"soy el gran responsable"

El empresario argentino no buscó excusas ante las 'reglas del juego' en el terreno económico. "No me justifico en nada. Soy el gran responsable de esto. Si me equivoco no tendré problema de aceptar la crítica. ¿Los árbitros? Soy muy respetuoso y creo hay buena fe de parte de la federación, la liga y del arbitraje", manifestó.

En este sentido, dijo que no ve "ningún fantasma" porque "muchas veces los árbitros pitan a favor y muchas en contra". "Esperemos que a partir de ahora tomen la decisión correcta. Sería ingrato porque en nuestra primera temporada 2020-21 la tabla del VAR nos dio 7 puntos más, y desde que llegué la estadística dice que hemos tenido 24 penaltis en contra y 4 a favor. Creo en la buena fe del arbitraje español", sentenció.

Acerca de la clasificación, reconoció que es una "situación crítica", pero que "queda mucho torneo". "Elegir a Almirón tiene mucho más riesgo. Tiene menos crédito, lo tengo claro. Prejuzguemos el modelo y la línea, pero no tanto los resultados. Hay dos formas de perder y no podemos encontrar estar cerca de empatar o ganar. Vienen dos partidos muy importantes y Jorge podrá trabajar en lo motivacional. Me gustó el valor de empezar con esos dos resultados adversos. Trataremos de que no se den", señaló en alusión a los próximos partidos contra Valencia y Real Madrid.

Se declaró "optimista" para salir de la zona baja y cree que el primer triunfo podía haber llegado en la segunda jornada o el pasado lunes contra el Mallorca. "Quiero que mi equipo esté más cerca de ganar. Cuando uno es el peor de 20 no hay duda de que algo está mal", afirmó.

"jorge ni me preguntó por lo económico"

Bragarnik desveló que con Jorge Almirón ni hablaron de su sueldo. "Ni me preguntó por su tema económico. Tiene el desafío personal de poder estar a la altura. Hoy este club, salvo situaciones pasadas, no ha tenido ningún inconveniente con nadie. Ni con Fran ni Pacheta ni con Francisco. Es la política del club: asumir los compromisos que hemos tomado", destacó.

Sobre la Ciudad Deportiva, informó de que el lunes tiene una reunión con un estudio de arquitectura para terminar aprobar el proyecto final y que, a partir de ese momento, tratarán de acelerar los plazos para la concesión del DIC. "Hemos mejorado las instalaciones que nos ha dado el municipio. Estamos bastante bien abastecidos en este momento", apuntó.

Europa Press