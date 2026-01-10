Brahim-Hakimi, la conexión blanca que lidera a Marruecos en su Copa de África

A dos partidos de poner fin a una sequía de medio siglo sin ganar la Copa de África, a Marruecos lo lleva en volandas una dupla con ADN blanco: Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, y su capitán Achraf Hakimi, nacido en la capital española y formado en el club.

"Brahim está dentro del cupo de jugadores que pueden hacerte ganar la CAN", aseguró sin ambages Walid Regragui, el seleccionador de los Leones del Atlas, tras la victoria marroquí en octavos frente a la modesta Tanzania (1-0).

El mediapunta nacido en Málaga -sur de España- hace 26 años le dio la razón el viernes abriendo el marcador ante Camerún (2-0), con su quinto gol en cinco partidos, una serie nunca antes vista en la Copa de África, de la que evidentemente es el máximo goleador.

- "El factor X" -

"Hoy fue el factor X de mi equipo. Ha estado increíble en la competición, esta noche corrió y luchó enviando un mensaje al resto del equipo", añadió Regragui tras el triunfo en cuartos.

Utilizado a cuentagotas en el Real Madrid por Xabi Alonso, Brahim luce con orgullo la 10 de Marruecos, tras haber jugado en las categorías inferiores de la selección española.

En ausencia de Hakimi -que también pudo ser internacional con la Roja-, todavía convaleciente durante los partidos de la fase de grupos, Brahim tapó las carencias de la anfitriona, un conjunto que, pese a sus victorias, es objeto de intensas críticas de la prensa y de sus aficionados.

Con el regreso del lateral del París SG como titular en octavos, el atacante mantuvo las llaves del juego marroquí, intentando compensar la baja por lesión para el resto del torneo de Azzedine Ounahi, el "líder técnico" de los Leones, según Regragui.

"El jugador con el que soy más exigente en este grupo es Brahim, porque sé lo que puede darnos: aún puede hacerlo mejor", avanzó el seleccionador marroquí, que pese a la tormenta de críticas se mantiene fiel a sus ideas.

"Está empezando a entender que cuando está más cerca del área puede permitirse dejar aflorar su talento, pero que debe asumir menos riesgos cuando está más lejos de la portería, porque pierde balones y nos pone en peligro", añadió, en una reflexión cercana a lo que el camerunés Patrick Mboma explicó a la AFP.

"A menudo los jugadores del norte de África exageran, como Brahim Díaz por ejemplo, que se pone a hacer malabares en el campo porque está ante su público y siente que las cosas van bien", opinó el exinternacional camerunés.

— En forma a la hora de la verdad —

El viernes ante Camerún, en la primera verdadera prueba de Marruecos en esta competición, fue Hakimi el que sirvió el córner que finalizó con el gol de Brahim, que se dirigió a la grada con un gesto de sorpresa como ironía tras haber marcado en todos los partidos.

Hakimi ha regresado a la hora de la verdad y su lesión del 4 de noviembre con el PSG ante el Bayern de Múnich, cuando recibió una dura entrada de Luis Díaz en la Liga de Campeones, es ya un lejano recuerdo.

Un rato de partido contra Zambia en la fase de grupos (3-0) y un encuentro completo en octavos frente a Tanzania, donde asistió a Brahim en la apertura del marcador, bastaron para dejar claro al mundo entero que el lateral omnipresente del campeón europeo estaba listo para la batalla.

"¡Hakimi! ¡Hakimi!", retumbaba el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat completamente entregado a su capitán, elegido mejor jugador de África en 2025.

Los Leones del Atlas, indiscutibles favoritos con su cartel de semifinalistas del último Mundial, se enfrentarán en semifinales a Argelia o Nigeria.