Brahim, sobre el Atlético: "Vengo del Real Madrid e influye en tener más ganas de ganar"

El futbolista del AC Milan Brahim Díaz ha asegurado que el hecho de ser un jugador cedido por el Real Madrid "influye" en el hecho de tener más ganas de ganar el partido de este martes ante el Atlético de Madrid en la segunda jornada de la Liga de Campeones, y ha destacado la "armonía" que reina en el equipo italiano, donde no se siente "un líder" pero sí alguien muy respaldado.

"Vengo del Madrid e influye, pero estoy jugando con el Milan y quiero hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Jugamos contra el Atlético, queremos jugar un gran partido y sacar los tres puntos, que es lo que necesitamos", declaró en rueda de prensa.

Sobre los de Diego Pablo Simeone, destacó que tienen una plantilla "superamplia" con jugadores "con mucho talento". "A pesar del talento que tienen, encima trabajan y son un equipo bastante fuerte. Juegan los partidos desde el primer minuto hasta el último, y en muchos ganan en los últimos minutos. Es un equipo bastante completo", subrayó.

A pesar de haber ganado mucha importancia en el equipo, el malagueño no cree que sea el "líder". "Tengo esa personalidad, responsabilidad y liderazgo, pero esto es un juego de equipo, y sin el equipo uno no puede hacer lo que quiere. Intento ser la mejor versión de mí mismo y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Lo único que hago es ayudar al equipo, tenemos un espíritu increíble de querer ganar cosas", manifestó.

"Todos los compañeros tratamos de ayudar al equipo en lo que podemos. La armonía del equipo es increíble, nos apoyamos unos a otros, somos como una familia. De la mano del míster, estamos haciendo partidos muy buenos. Evidentemente, ahora hay que mejorar y estar a un nivel alto, porque es un partido a gran escala. Estoy supercontento de esa responsabilidad que estoy teniendo y de cómo me están ayudando los compañeros. Cada tiene su responsabilidad, no me siento líder del equipo ni mucho menos", prosiguió.

Por otra parte, habló de su posible punto de inflexión en el equipo, el duelo ante la Juventus de mayo en el que consiguió anotar. "Siempre he tenido la confianza del míster Pioli y de todo el staff y el club. Fue un partido muy bonito, en el que todo el equipo estuvo a un gran nivel. Estoy supercontento por lo que ocurrió en ese partido, pero siempre he creído en mí y el entrenador también", afirmó.

Por último, y aunque tuvo que abandonar España para tener minutos, Brahim no cree que en la Serie A se apueste más por la gente joven que en LaLiga Santander. "Es verdad que aquí hay muchos jóvenes talentos muy buenos, pero también en España los jóvenes están saliendo y luciendo su talento. No creo que sea más en Italia que en España. El entrenador pone a jugar al que está al nivel", finalizó.