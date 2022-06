brainard de la fed ve difícil hallar argumentos para pausar alzas de tasas en septiembre

(Agrega detalles, citas y contexto)

2 jun (Reuters) - La vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, dijo el jueves que la elevada inflación es el "desafío número uno" de la entidad y que apoya al menos un par de alzas más de medio punto porcentual en las tasas de interés, con nuevas subidas listas si no se enfrían las presiones sobre los precios.

"El mercado valorando alzas de 50 puntos básicos potencialmente en junio y julio y, con los datos que tenemos a mano hoy, parece un camino razonable", dijo Brainard a CNBC. Septiembre está menos claro, señaló.

"No obstante, si no vemos una deceleración en las cifras mensuales de inflación, si no vemos que empieza a enfriarse algo esta demanda realmente fuerte, entonces es probable que sea apropiado celebrar otra reunión en la que prosigamos por el mismo camino", agregó.

El banco central estadounidense ha elevado las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual este año y la mayoría de las autoridades de la Fed respalda subirlas otro medio punto porcentual en cada una de sus dos próximas citas.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, sugirió que para septiembre la Fed debería tomarse una pausa y evaluar el estado de la economía antes de seguir ajustando la política monetaria.

Brainard dijo que eso es improbable e indicó que la discusión se centrará solo en si se suben las tasas en un cuarto o en medio punto porcentual ese mes.

"En este momento es muy difícil ver argumentos para una pausa", señaló en CNBC. "Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para llevar la inflación a nuestro objetivo del 2%".

Brainard suele ser considerada como uno de los integrantes más cautos de la Fed, pero en su nuevo papel como vicepresidenta de la institución -juró el cargo el mes pasado- se considera que sus comentarios expresan el punto de vista del núcleo del liderazgo del banco central estadounidense.

Los operadores de futuros de tasas de interés dan por hecho en la actualidad que la tasa de política monetaria de la Fed cerrará el año en un rango del 2,75%-3%, dos puntos porcentuales completos por encima del nivel actual.

Las autoridades se reunirán de nuevo a mediados de junio y esta semana es la última en la que son libres de hablar en público antes del habitual apagón en las comunicaciones antes de su encuentro.

"Sin duda vamos a hacer lo necesario para que baje la inflación", dijo Brainard. "Ese es nuestro desafío número uno ahora mismo. Estamos empezando de una posición de fortaleza, ya que la economía cuenta con mucho impulso". (Reporte de Ann Saphir y Lindsay Dunsmuir; editado en español por Marion Giraldo y Carlos Serrano)