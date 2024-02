La Real Sociedad aspira a dar un paso hacia la final de Copa del Rey el martes en la ida de semifinales contra el Mallorca apoyada en el bueno momento de hombres como Brais Méndez.

El centrocampista gallego, que cumple su segunda temporada en el equipo vasco, se ha convertido en un pilar en el centro del campo de la Real con proyección ofensiva.

"Méndez nos salió baratísimo. No tenía duda de que se iba a adaptar", decía el técnico de la Real Sociedad Imanol Alguacil, tras la victoria sobre el Celta 1-0 en Liga el 20 de enero, con un tanto del jugador del exjugador celtiña.

El centrocampista español, formado en el Celta, salió de Vigo camino de San Sebastián en el verano de 2022 por unos 14 millones de euros (15 millones de dólares).

Desde entonces, ha experimentado una gran progresión hasta convertirse en un pilar del equipo de Alguacil, pese a las lesiones que ha sufrido.

- "Es muy bueno" -

"Yo no he hecho nada, él es muy bueno. También sabe que ha tenido la suerte de estar muy bien rodeado de jugadores extraordinarios en una época dorada de la Real", aseguraba el entrenador de la Real Sociedad después de la victoria sobre el Celta.

En lo que va de campaña, Brais Méndez ha marcado seis goles, la mitad de ellos en Liga de Campeones, donde ha sido crucial para que la Real alcance los octavos de final del torneo continental, donde se enfrentará al París Saint-Germain.

A estos seis tantos, se unen las cinco asistencias que ha dado este jugador, autor la pasada temporada de 11 dianas.

"Me encuentro muy bien, físicamente estoy bien y muy cómodo, con mucha confianza. Desde siempre me han hecho sentirme como en casa y eso me mucha moral", decía el gallego, de 27 años, en octubre pasado cuando brillaba en la fase de grupos de Champions con la Real.

Brais Méndez, por el que, según la prensa, habría mostrado interés el Tottenham en este recién cerrado mercado de enero, es uno de los constructores del juego del equipo vasco.

El centrocampista gallego también sabe ya lo que es ir con la selección española, una experiencia que podría repetir en la próxima convocatoria de marzo.

Brais Méndez no ha vuelto a vestir la camiseta nacional desde noviembre de 2021, pero el seleccionador Luis de la Fuente lo tuvo en su prelista en la última convocatoria en noviembre del pasado año.

- Traoré y Kubo de vuelta -

El martes en el estadio de Son Moix, será uno de los hombres hacia los que mire la Real Sociedad para tratar de encarrilar la eliminatoria de semifinales de cara a la vuelta en casa en San Sebastián.

La Real Sociedad llega al encuentro animada tras el empate 0-0 contra el Girona en Liga el sábado, en un buen partido de los vascos.

Imanol Alguacil podrá contar para el encuentro contra el Mallorca con el japonés Take Kubo, que se unió a su equipo tras la eliminación de su selección en la Copa Asia, al igual que con el maliense Hamari Traoré después de que su selección fuera eliminada en la Copa de África.

En cambio, será baja el neerlandés Sheraldo Becker tras sufrir unas molestias musculares en la pierna derecha en el partido contra el Girona.

La Real aspira a alcanzar una final de Copa, a la que no ha vuelto desde su victoria en 2020 frente al Athletic de Bilbao.

Enfrente estará un Mallorca, que busca la que sería su cuarta final de Copa de su historia, pero que se mide a una Real Sociedad a la que no ha vuelto a ganar desde septiembre de 2012.

