Brandon Aiyuk pierde US$27 millones en garantías por cláusula contractual inusitada con 49ers

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El receptor lesionado de los 49ers de San Francisco Brandon Aiyuk vio anulados aproximadamente US$27.000.000 en dinero prácticamente garantizado en su contrato para el próximo año, en lo que el entrenador Kyle Shanahan describió como una situación "inusitada" que se desarrolló a mediados de este año.

The Athletic informó el viernes que Aiyuk vio anuladas sus garantías porque no participó en reuniones y otras actividades del equipo. El medio añadió que el jugador no planeaba impugnar la pérdida de dicho dinero.

Shanahan no quiso entrar en detalles, pero dijo que la decisión del equipo se tomó en julio.

"Se necesitan muchas cosas para que un contrato sea anulado", afirmó Shanahan el sábado. "Honestamente, ni siquiera sé. Nunca he lidiado con eso en mi carrera ni he estado en ninguna instalación donde haya ocurrido eso. Así que fue inusitado, pero eso es algo en lo que no puedo entrar ahora".

Aiyuk firmó una extensión de cuatro años por US$120.000.000 el año pasado que incluía alrededor de US$27.000.000 en dinero garantizado para 2026. Ahora los 49ers podrían romper la relación laboral con el jugador el próximo año sin pagarle más dinero.

San Francisco necesitaría absorber aproximadamente US$29.600.000 en dinero muerto en el tope salarial por bonos ya pagados, pero podría dividir eso en dos años.

Aiyuk ha estado fuera toda la temporada, mientras se recuperaba de una cirugía de rodilla a la que se sometió el año pasado. No hay un cronograma sobre cuándo podría regresar.

Shanahan dijo durante el verano que Aiyuk podría volver al campo de práctica a principios de noviembre, pero ha permanecido en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse.

El estratega dijo que Aiyuk no ha recibido el permiso médico para jugar.

"Sabía que iba a tardar un tiempo en regresar. Esperaba tenerlo de vuelta alrededor de este tiempo y hemos estado manejando eso", expresó Shanahan. "Como entrenador del equipo, realmente no trato mucho con jugadores lesionados. Me dijeron hace unas semanas que se estaba acercando y no hemos progresado en ese sentido hasta ahora. Así que, desde mi punto de vista, sólo estoy esperando que regrese a la práctica".

Aiyuk firmó la lucrativa extensión el verano pasado tras una prolongada discrepancia contractual que lo mantuvo fuera del campo de entrenamiento. Venía de una temporada 2023 en la que sumó 75 recepciones para 1.342 yardas y siete touchdowns y fue elegido al segundo equipo All-Pro.

Consiguió apenas 25 recepciones para 374 yardas en siete partidos la temporada pasada antes de lesionarse. Ha devengado alrededor de US$48.000.000 en las últimas dos temporadas por esa producción.

Aiyuk, de 27 años, tiene 294 recepciones para 4.305 yardas y 25 touchdowns desde que fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2020.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes