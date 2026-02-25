Brasil: 36 muertos en las peores lluvias en décadas en Minas Gerais

Según información del Departamento de Bomberos, se registraron 31 muertes en Juiz de Fora, mientras que Ubá registró seis víctimas hasta la mañana de este miércoles, tras derrumbes de casas y deslizamientos de tierra en la región de Mata Mineira, azotada por las lluvias más intensas de las últimas décadas.

Según la alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomão, el municipio acumuló más de 600 milímetros de lluvia en febrero, el doble de lo previsto para el mes. En la ciudad, hay unas 3.000 personas sin hogar y se ha recomendado a 600 familias que abandonen sus hogares.

La alcaldesa declaró haber conversado con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encontraba en los Emiratos Árabes Unidos, desde donde prometió enviar toda la ayuda necesaria.

El presidente interino, Geraldo Alckmin, afirmó que el gobierno "ayudará a las familias y a los municipios. El Ministro de Desarrollo Regional, el Secretario de Defensa Civil y el Ejército ya se desplazaron a la región, movilizando helicópteros, vehículos y tropas", afirmó.

Mientras tanto, el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales emitió una alerta para este miércoles de "riesgo muy alto" de nuevos deslizamientos de tierra en Juiz de Fora. (ANSA).