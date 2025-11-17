Brasil.- Aagesen pide intensificar esfuerzos en mitigación y en financiación en la COP30: "Avancemos juntos"

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido "intensificar esfuerzos" en la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) para "responder a las brechas de ambición implementando política de mitigación y adaptación" y para "movilizar recursos financieros a gran escala".

"Avancemos juntos en esta agenda de prosperidad. Tenemos que hacerlo. Por responsabilidad, por convicción y por oportunidad. Cuenten con España", ha señalado durante en su primera intervención desde la COP30, que se ha producido en el segmento de Alto Nivel en el plenario.

En su discurso, la ministra ha hecho referencia a cómo la dana de Valencia ha hecho vivir a España la "cara más amarga" del calentamiento global. Aunque opina que los efectos del cambio climático son distintos en cada territorio, ha indicado que su amenaza es "común" y se ha visto agravada en los últimos años por "el avance exponencial del negacionismo, la desinformación y los ataques a la ciencia".

La ministra ha recalcado que solo con un esfuerzo "colectivo y constante" en favor de la ciencia se podrá garantizar que la acción climática sea "efectiva y sostenida" en el tiempo. "Así lo estamos haciendo en España, impulsando las energías renovables y la eficiencia, y la agenda de adaptación, y transición justa, sin dejar a nadie atrás, y haciendo que esta transformación nos acerque a una igualdad de género real", ha puesto en valor.

Entre otras cosas, Aagesen presidirá este lunes la reunión con los negociadores de mitigación de la Unión Europea (UE) y participará en la reunión de coordinación ministerial de la UE. Por la tarde, participará en reunión con organizaciones sociales y ecologistas españolas en las oficinas de la delegación española.