Brasil abre una investigación sobre la venta del negocio de níquel de Anglo American, según FT

3 sep (Reuters) -

El Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) ha abierto una investigación sobre el plan de Anglo American

para vender sus operaciones de níquel en el país a una unidad de MMG

, que cotiza en Hong Kong, por hasta US$500 millones, informó el miércoles el Financial Times.

La investigación es consecuencia de una queja de CoreX Holding, un grupo industrial mundial y competidor directo en la región, según el artículo, que cita una fuente no identificada.

"Sobre la base de una denuncia recibida, se inició un procedimiento administrativo para investigar un acto de concentración económica", dijo el FT citando al CADE.

Sin embargo, el organismo de control de la competencia brasileño señaló que la apertura de una investigación no significa necesariamente que el acuerdo vaya a ser bloqueado, añadió el medio.

Anglo declinó hacer comentarios, mientras que CoreX y el CADE no respondieron a la petición de Reuters.

En febrero, la minera, que cotiza en Londres, acordó vender su negocio de níquel en Brasil.

Anglo escindió su negocio de platino en mayo y en julio dijo que sus activos de níquel y carbón siderúrgico eran operaciones discontinuadas, con su venta acordada, pero aún no completada.

La empresa ha estado vendiendo o escindiendo activos no esenciales para centrarse en el cobre y el mineral de hierro desde que BHP, su mayor competidor, fracasara en su intento de adquisición el año pasado.

Anglo también está considerando opciones para su deficitaria unidad de diamantes De Beers, incluida una posible venta o salida a bolsa. (Información de Rishabh Jaiswal en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)