Brasil: Acuerdo UE-Mercosur, prioridad parlamentaria en Brasil

"Estamos esperando la presentación del texto por parte del gobierno. Esperamos que llegue pronto y, una vez recibido, le daremos prioridad", declaró Motta a la prensa a su llegada al Parlamento el día inaugural del año legislativo.

Previamente, el presidente de la Cámara ya había indicado su objetivo de votar el tratado antes del Carnaval.

Se espera que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva presente el documento al Parlamento esta semana. La aceleración de Brasil, ya anunciada por otros países del bloque como Argentina, Paraguay y Uruguay, fue confirmada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien afirmó que el gobierno pretende acelerar el proceso de ratificación para enviar una señal política a la UE, después de que el Parlamento Europeo sometiera el tratado al Tribunal de Justicia para su revisión, una medida que podría retrasar su entrada en vigor (ANSA).