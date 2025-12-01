Brasil.- Aena logra una financiación de US$915 millones para modernizar los 11 aeropuertos que gestiona en Brasil

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Aena y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Brasil, junto con Banco Santander, han firmado un acuerdo de financiación de $5.700 millones de reales brasileños (US$915,3 millones de euros) destinado a ampliar y modernizar 11 de los aeropuertos que el operador español gestiona en el país, generando más de 2.000 empleos directos e indirectos.

Además de dotar al aeropuerto de Congonhas (São Paulo), el segundo más importante del país, con una nueva terminal y de ampliar la plataforma, la compañía invertirá significativamente en Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba y Montes Claros.

En concreto, la financiación se estructura a través de la emisión de 'debentures' por valor de $5.300 millones de reales (US$851,3 millones de euros), de los cuales $4.240 millones (US$681 millones de euros) han sido suscritos por BNDES y el resto por Banco Santander.

Adicionalmente, BNDES ha concedido una línea Finem de $400 millones de reales (US$64 millones de euros). Además de para dichas inversiones, el préstamo permitirá amortizar parcialmente la financiación de corto plazo.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha destacado que esta operación es "muy relevante", porque asegura a largo plazo y en "muy buenas condiciones" financieras la inversión internacional "más importante de Aena".

"La financiación permitirá realizar las ampliaciones y mejoras que requieren los aeropuertos de Aena Brasil que, como en el caso de los aeropuertos españoles, queremos que sean los más seguros, eficientes y confortables del mundo", ha añadido.

Aena gestiona también en Brasil seis aeropuertos del nordeste (Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte y Campina Grande), que concluyeron su modernización con una inversión de $1.900 millones de reales (US$305 millones de euros) en 2024. Las mejoras se centraron en seguridad, tecnología, confort y en la capacidad operativa de las instalaciones.