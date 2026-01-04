Brasil afirma que EEUU cruzó una "línea inaceptable" con ataques militares a Venezuela

SAO PAULO, 3 ene (Reuters) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó el sábado el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su par venezolano, Nicolás Maduro, calificándolo de cruce de "una línea inaceptable".

"Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", dijo Lula en una publicación en la red social X.

Lula también pidió una respuesta "enérgica" de las Naciones Unidas y dijo que Brasil sigue abierto a promover el diálogo y la cooperación.

Más temprano el sábado, Estados Unidos atacó a Venezuela y depuso a Maduro, dijo el presidente Donald Trump, en la intervención más directa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

Lula dijo previamente que una intervención armada en Venezuela sería una "catástrofe humanitaria", y ofreció repetidamente a Brasil como mediador en las disputas entre los dos países.

Funcionarios brasileños estaban realizando una reunión de emergencia de gabinete el sábado para discutir la situación en Venezuela, dijeron a Reuters los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa del país.

El jefe de la Policía Federal brasileña dijo que Venezuela cerró su frontera con el país, uno de los principales puntos de cruce para los refugiados venezolanos en la región y donde Brasil ha realizado operaciones para ayudarlos desde 2018.

Pero luego, el gobernador del Estado de Roraima, Antonio Denarium, anunció la reapertura del paso fronterizo. (Reporte de Fernando Cardoso; editado en español por Carlos Serrano y Luis Jaime Acosta)