Brasil: agenda dominada por escándalo del banquero y citas internacionales de Lula

Vorcaro fue ingresado el viernes al complejo penitenciario de máxima seguridad de Papuda, donde está Marcos Camacho, alias Marcola, el jefe del cartel Primer Comando de la Capital, mientras en un ala próxima, en el presidio conocido como Papudinha, permanece arrestado el expresidente Jair Bolsonaro.

Sospechoso de vínculos con políticos del gobierno y la oposición, Vorcaro está en una celda aislada del resto de los presos, donde esta semana puede ser visitado por sus abogados que solicitaron al Supremo Tribunal Federal poder mantener una conversación reservada, a pesar de que este trato está prohibido en ese reclusorio para delincuentes de alta peligrosidad.

Esta semana el Congreso puede indagar a Vorcaro en algunas de las comisiones investigadoras que están indagando sus delitos desde hace meses, cuando fue preso por primera vez al intentar huir a Dubái en su jet privado.

En el plano diplomático, el presidente Lula recibe este lunes a su colega sudafricano Cyril Ramaphosa, en el Palacio del Planalto, para abordar un temario amplio que, según estimaciones, va de la guerra en el Golfo a las relaciones bilaterales y la situación del grupo BRICS, del cual ambos son miembros.

Siguiendo con su agenda de compromisos internacionales, Lula viajará este a Chile, donde este jueves participará de la posesión del mandatario José Antonio Kast. El viaje fue acordado por Lula y Kast durante una reunión que ambos mantuvieron en enero al margen de una cumbre regional en Panamá. (ANSA).