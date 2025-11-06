Brasil.- Agenda Informativa de Europa Press para este jueves 6 de noviembre

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) - Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 6 de noviembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías: ACTUALIDAD POLÍTICA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a la República Federativa de Brasil para asistir a la 30ª Conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP-30).

09.00 horas: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, es entrevistada en 'Las mañanas', de 'RNE'.

09.00 horas: En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, presenta al consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, en el desayuno informativo Fórum Europa. Cercle Royal Gaulois (Rue de la Loi 5); a las 10.15 horas, se reúne con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la institución (Rue Wiertz, 60); y a las 12.45 horas clausura los Premios Aquí Europa. Representación Permanente de España ante la UE. (Boulevard du Régent 52).

09.00 horas: En Francia, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asiste a la inauguración de las XX Jornadas Manuel Azaña, en el Ancien Collège, en Montauban. (25 All. de l'Empereur); a las 11.00 horas, participa en el homenaje y la ofrenda floral al expresidente de la Segunda República, Manuel Azaña, en el Cementerio de Montauban; y a las 12.30 horas, participa en el descubrimiento de una placa como Lugar de Memoria del Camp de Judes, en Septfonds.

09.00 horas: El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, es entrevistado en 'Herrera en Cope', de la 'Cadena Cope'.

09.25 horas: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es entrevistado en el programa 'Aquí Catalunya', de 'Cadena SER Catalunya'.

09.30 horas: En Madrid, Junts ofrece una rueda de prensa para valorar la legislatura. Congreso, Sala Clara Campoamor, Ampliación III. S-1 (Cra. de San Jerónimo).

10.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional. Complejo de la Moncloa.

11.15 horas: En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo. (Rue Wiertz 60, 1047).

12.00 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa. Salón de Pasos Perdidos. Senado (Calle Bailén, 3).

12.30 horas: El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es entrevistado en 'Al rojo vivo' de 'La Sexta'.

13.15 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

19.15 horas: El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es entrevistado en el programa 'La Ventana Región de Murcia', de 'Cadena SER Murcia'.

19.30 horas: En Madrid, presentación del libro 'Dos mil días en el Gobierno', de la exministra Nadia Calviño. Asisten la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y gran parte de los ministros del actual Ejecutivo. Fundación Ortega Marañón (c/ Fortuny, 53).

Actividades parlamentarias del Congreso

10.30 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. Comparencia de víctimas de la catástrofe. Sala Prim.

11.00 horas: Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Comparecencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Sala Constitucional.

12.00 horas: Jornada 'Más allá de la X: por una Ley que nos incluya', a solicitud de la Asociación de Duchenne Parent Proyect. Sala Ernest Lluch.

13.00 horas: Junta Electoral Central. Sala SERT.

16.30 horas: Jornada 'El asesoramiento financiero, herramienta de financieros personales y de las Pymes', a solicitud de European Financial Planning Association en España (EFPA España). Sala Ernest Lluch.

Actividades parlamentarias del Senado

11.30 horas: El Senado acoge la Celebración del 29 Programa Empresas Parlamentarios (PEP). Sala de Europa.

12.00 horas: La Cámara Alta acoge la conferencia de la escritora Elvira Roca Barea "La Nao de China y la Globalización Hispana", dentro del ciclo "Senado: Encuentros con la Historia". La senadora Mª José Ortega Gómez hará la presentación del autor. Antiguo Salón de Sesiones.

12.00 horas: El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, recibe a una delegación del Grupo de Amistad Parlamentario Hispano-Tailandés, encabezada por su presidenta, Khemaratana Suramateemanop. Sala Manuel Broseta Pont.

AUTONOMÍAS

09.45 horas: En Ciudad Real, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ofrece declaraciones a los medios. Cámara de Comercio (Calle Lanza, 2).

10.00 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el desayuno informativo 'Puertos españoles: horizonte 2030', organizado por el Diario del Puerto. Edificio Zona Franca del Puerto (C/Andrés Perdomo).

10.15 horas: En Binéfar (Huesca), la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asiste a la presentación de la memoria de resultados y evaluación de acciones futuras de la iniciativa 'Compartiendo movimiento'. Colegio Katia Acín.

10.30 horas: En Valencia, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, reúne con el alcalde de Sedaví. Ayuntamiento (Plaça d'en Jaume I El Conqueridor, 5).

11.30 horas: En Barcelona, los diputados de Sumar en el Congreso Fèlix Alonso, Viviane Ogou y Enrique Santiago ofrecen declaraciones a los medios tras visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona. CIE de Barcelona (Carrer E, 40).

11.50 horas: En Castellón, la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene un encuentro con menores y familiares de los combatientes ucranianos que se encuentran disfrutando de unos días de descanso en la Residencia Militar de Acción social y Descanso (RMASD) 'La Plana'. (Av. de Ferrandis Salvador, 66).

12.00 horas: En Ibiza, la Reina Doña Sofía inaugura el 'XI Congreso Nacional de Alzheimer y XV Congreso Iberoamericano'. Recinto Ferial de Ibiza, FECOEV. (Ctra. San Antonio, km 1).

12.30 horas: En A Estrada (Pontevedra), la secretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, participa en la mesa 'Reincidencia' del II Congreso de Legislación Antinarcotráfico que organiza la Academia Galega de Seguridade Pública. Rúa da Cultura.

17.15 horas: En Barcelona, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, atiende a los medios de comunicación. Sede del PP de Cataluña (Calle Comte d'Urgell, 249).

17.30 horas: En Valencia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en el acto de entrega de la III edición de los 'Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista', en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

18.00 horas: En Murcia, el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, clausura la jornada 'Democracia radical para un mundo habitable'. Universidad de Murcia - Campus de La Merced (Calle Santo Cristo, 1).

19.30 horas: En Ribarroja (Valencia), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a medios a su llegada al acto conmemorativo por la dana. Auditorio Municipal (Carrer Major, 135).