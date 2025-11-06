Brasil. Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Inicio de la cumbre de líderes por la COP30 en la ciudad de Belém (Brasil), los días 6 y 7 de noviembre.

09.00 horas: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, es entrevistada en 'Las mañanas', de RNE.

09.30 horas: En Madrid, presentación del Informe de Seguridad Vial DEKRA 2025 en colaboración con Fundación MAPFRE, en el Auditorio de Fundación MAPFRE. Paseo de Recoletos, 23.

10.30 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, con comparencia de víctimas de la catástrofe. En el Congreso.

10.30 horas: En Madrid, encuentro COPE con Pilar García de la Granja, Ángel Expósito y Manolo Lama (C/ de Alfonso XII, 30).

10.30 horas: En Burgos, la Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca firman un acuerdo para impulsar la investigación y la formación en evolución humana. En el Centro de Investigación Emiliano Aguirre de la Fundación Atapuerca (Ibeas de Juarros, Burgos).

10.30 horas: En Madrid, la Fundación Cultural Herrera Oria, con la colaboración de la Universidad CEU San Pablo, celebra el encuentro 'La concordia fue posible. La Transición democrática y la España de la libertad', los días 6 y 7 de noviembre. En el Aula 3.07 de la Facultad de Humanidades (Paseo de Juan XXIII, 10).

10.30 horas: En Madrid, encuentro informativo online de Ecologistas en Acción con periodistas sobre la COP30.

10.30 horas: En Madrid, la Reina preside la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño de 2024 y 2025. Palacio Real de El Pardo. NOTA. - El acto será transmitido por la organización en 'streaming' en: https://www.youtube.com/@cienciagob/streams.

11.00 horas: En Oviedo (Asturias), el Centro Español de Autismo presenta la campaña "Profe, tenemos que hablar". En el CEIP Poeta Ángel González (C/ Molin el Toro 1).

11.00 horas: En Madrid, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) presenta el cortometraje de la iniciativa "Por ti lo hacemos posible" y realiza una posterior mesa de debate sobre accesibilidad en los edificios. En el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (C/ del Maestro Victoria, 3).

11.00 horas: En Madrid, SEO/BirdLife presenta los últimos datos de la alondra ricotí, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2).

11.00 horas: En Madrid, Ana Brito y Xuso Jones dan a conocer a los nominados de los Premios Iris 2025, en la Plaza de Callao.

11.15 horas: En Madrid, Fundación Integra celebra sus Premios al Compromiso 2025 y la jornada "La Huella Social que dejamos". En el Auditorio Endesa (C/ Ribera del Loria, 60).

11.15 horas: En Madrid, STOP Accidentes realiza un simulacro de siniestro de tráfico múltiple organizado junto a Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, S.A.M.U.R.-Protección Civil y Policía Municipal de Madrid. En el IES Pio Baroja (Calle Tolosa, 2-4).

12.00 horas: En Madrid, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Por este motivo, la Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas se concentra frente al Congreso de los Diputados.

13.00 horas: En Madrid, LALIGA presenta su plan conjunto de trabajo con las comunidades autónomas para prevenir y actuar frente al acoso escolar en un evento que contará con Javier Tebas, presidente de LALIGA, entre otros. En la sede LALIGA (c/Torrelaguna, 60).

13.15 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'Mañaneros 360', de TVE.

17.00 horas: En Sevilla, reunión extraordinaria de la Conferencia de Decanas y Decanos de facultades de Derecho de España. En la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El día 7 de noviembre continúa en la Universidad de Sevilla.

17.00 horas: En Madrid, Fundación COPADE organiza "El Bosque Desaparece", una performance artística y visual que forma parte del proyecto Bosques Vivos. El 5 de noviembre de 17:00 a 19:00 y el 6 de noviembre, de 11:00 a 13:00, en BioCultura Madrid (Ifema - stand 405).

17.30 horas: En Valencia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en el acto de entrega de la III edición de los 'Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista', en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

18.00 horas: En Madrid, el Rey preside el XXV aniversario del diario '20 minutos' y entrega de la III Edición de los 'Premios 20 minutos'. Asiste el presidente del Senado, Pedro Rollán. Teatro Real (Plaza de Isabel II).

18.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, responde a propuestas sobre salud de los jóvenes que han participado en el proyecto Gran Giro, que concluye con este acto. No habrá atención a medios de la ministra. Los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio del encuentro. En el Ministerio de Juventud e Infancia (Marqués de Riscal, 16).

19.15 horas: El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es entrevistado en el programa 'La Ventana Región de Murcia', de Cadena SER Murcia.

20.00 horas: En Madrid, OKDIARIO conmemora su décimo aniversario en un acto al que asisten el presidente del Senado, Pedro Rollán; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de VOX, Santiago Abascal, entre otros. Plaza de Toros de Las Ventas (C/ Alcalá, 237).