Brasil.- 'Agente secreto' de Kleber Mendonça Filho, premio al mejor largometraje de la 35 edición de Fancine

MÁLAGA, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

La película 'Agente secreto' del director brasileño Kleber Mendoça Filho se ha alzado con el premio al mejor largometraje de la 35 edición del Fancine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga.

Así se ha dado a conocer este martes en la ceremonia de clausura del festival en la que, por primera vez, un director repite como ganador del principal premio del certamen, el Premio Clínicas Rincón Dental al Mejor Largometraje, dotado con 6.000 euros.

La producción ha conquistado al comité con su capacidad de combinar intriga, reflexión y una mirada muy personal del género contemporáneo en una trama sobre corrupción, persecución política y represión policial ambientada en la dictadura militar brasileña.

Así, Mendonça Filho hace historia en Fancine al convertirse en el primer director que obtiene el premio a la mejor película en dos ediciones del festival. Ya lo consiguió en 2019 con 'Bacurau', hazaña que lo consolida como un cineasta de referencia para el certamen, cuyo trabajo conecta de forma especial con la esencia fancinera.

Junto a ella, la gran triunfadora de este podio ha sido 'Resurrection', del cineasta chino Bi Gan, que atesora tres estatuillas. El jurado ha querido subrayar la potencia visual y conceptual del filme, así como su marcado sello autoral, otorgándole al realizador, uno de los nombres imprescindibles del cine asiático actual, el premio a la mejor dirección. Este título suma de igual modo varios premios técnicos más: Mejor banda de sonido y mejor fotografía, para Jingsong Dong.

Y con dos 'gatetes' se alza también la cinta francófona 'Reflection in a Dead Diamond', que brilla en el apartado técnico con los premios a mejores efectos especiales y mejor montaje. En las categorías interpretativas, Tahar Rahim ha sido galardonado como mejor actor por 'Alpha', mientras que Patricia López Arnáiz ha obtenido el premio a la mejor actriz por su papel en la española 'Singular'.

El reconocimiento a mejor guion ha recaído en Ricky Camilleri y Oscar Boyson por 'Our Hero, Balthazar', que ha tenido su estreno en España en el marco de esta 35 edición de Fancine.

OTROS GALARDONES

Por otro lado, el Jurado Joven ha concedido el Premio Aula Magna al Mejor Cortometraje de Animación a 'Double or Nothing', del suizo Tokay, que, además, recibe el Méliès de Plata, convirtiéndose en el candidato de Fancine para la gala Méliès de Oro al mejor cortometraje fantástico europeo que convoca la Federación MIFF.

Por su parte, 'Future Is Panorama', del sirio Muschirf Shekh Zeyn, ha sido reconocido con el Premio Famadesa al mejor cortometraje de imagen real. Ambos trabajos obtienen una dotación económica de 1.500 euros.

Y también, en esta despedida fancinera, se han conocido los resultados de la votación popular. El público, siempre pieza esencial para el certamen universitario, ha elegido 'La sangre', del español Joaquín León, como mejor cortometraje de imagen real, y 'Free the Chickens', del eslovaco Matú Vizár, como mejor cortometraje de animación. Ambos galardones, patrocinados por Cervezas Victoria, están dotados con 500 euros cada uno.

Asimismo, el Premio del Público al Mejor Largometraje, también apoyado por Cervezas Victoria y dotado con 1.000 euros, ha recaído en 'El último vikingo', dirigida por Anders Thomas Jensen, una de las propuestas más celebradas por los espectadores en esta edición.

Por último, crítica especializada y jurado coinciden en valorar la profundidad estética y narrativa de 'Resurrection'. El Premio Gato Rabioso de la prensa acreditada ha recaído en la obra de Bi Gan, un reconocimiento que refuerza la fuerte presencia del filme en el palmarés de esta edición.

UNA GALA CON MUCHA ENERGÍA

La gala de clausura promete mantener el espíritu descarado que ha marcado esta edición, construida sobre un relato humorístico de apagones a nivel mundial, runners que generan electricidad y un guion de supervivencia en un Cine Albéniz convertido en "zona cero".

Los diálogos delirantes de los presentadores, irrupciones inesperadas y un número musical de cierre para esta falsa crónica apocalíptica, darán paso a la proyección de 'No Other Choice', del aclamado director surcoreano Park Chan-wook, que se encargará de apagar la cartelera del 35 Fancine con una ácida crítica sobre el despiadado mercado laboral y la competitividad extrema.