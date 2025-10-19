Brasil: Agius se impone en Moto2 con Moreira tercero y Manu González séptimo

MADRID, 19 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto australiano Senna Agius (Kalex) ha ganado este domingo la carrera de Moto2 del GP de Australia, decimonovena cita del Campeonato del Mundo, por delante del venezolano David Alonso (Kalex) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que ocuparon las otras dos posiciones de podio, mientras que el español Manu González (Kalex), líder del Mundial, acabó en séptima posición.

El local Agius firmó una victoria brillante en su Gran Premio de casa. El australiano, que tomó el primer puesto tras una buena arrancada en la que superó al 'poleman' Moreira, gobernó la carrera de principio a fin, mientras que el resto de sus perseguidores, entre los que se encontraban los dos primeros clasificados del Mundial, tuvieron que conformarse con la lucha por los últimos dos escalones del podio.

Si por delante Agius lideraba la carrera con puño de hierro, por detrás, hasta seis pilotos estuvieron en la pugna por el podio. Una carrera en Phillip Island en la que Manu González y Moreira mantendrían un cuerpo a cuerpo por el título en el que acabaría imponiéndose el brasileño. Y es que 'Manugasss' sería el peor parado de la jornada con un séptimo puesto que permite que Moreira se acerque a sólo dos puntos de distancia en el campeonato.

De hecho, Moreira podría haber salido líder de Australia de no ser por la defensa de la segunda posición de David Alonso. El piloto nacido en Madrid resistió los envites del brasileño en el tramo final de carrera para firmar una meritoria segunda posición. Así, Moreira, muy beligerante durante toda la carrera, cruzaría la línea de meta en tercer lugar.

Por detrás del brasileño, y delante de Manu González, se colarían el español Daniel Holgado (Kalex), cuarto, el británico Jake Dixon (Boscoscuro), quinto, y el belga Barry Baltus (Kalex), sexto. Así, la pugna por el título llegará en plena ebullición a la carrera del próximo fin de semana en Sepang (Malasia).

Por su parte, en la categoría de Moto3, la victoria sería para el campeón del mundo, José Antonio Rueda (KTM), seguido del australiano Joel Kelso (KTM) y del español Álvaro Carpe (KTM). Una carrera en la que cinco de los primeros seis clasificados fueron pilotos españoles, entre ellos Maximo Quiles (CFMoto), quinto, que aprovechó el mal resultado de Ángel Piqueras (KTM), decimoséptimo, para colocarse a sólo tres puntos del segundo puesto del campeonato.