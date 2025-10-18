Brasil: al menos 15 muertos en un accidente de autobús en el noreste de Brasil

MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 15 personas han muerto en un accidente de autobús ocurrido en el estado brasileño de Pernambuco, según ha confirmado la Policía Rodoviaria Federal (PRF). En el vehículo viajaban más de 30 personas cuando ocurrió el siniestro en la noche del viernes en la carretera BR-423, entre los municipios de Paranatama y Saloá, informa la cadena de televión brasileña G1. Efectivos de la PRF, la Policía Militar, Bomberos, SAMU, Instituto de Criminalística y Polícia Civil han sido movilizados para responder a esta emergencia. Las imágenes difundidas muestran el autobús volcado de costado sobre la calzada y varias ambulancias presentes en el lugar. El autobús había partido de Brumado, en Bahía, hacia Santa Cruz del Capibaribe, en Pernambuco.