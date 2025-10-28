Brasil: Al menos 18 muertos y más de 80 detenidos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 18 personas han muerto y otras 81 han sido arrestadas durante una operación que las fuerzas de seguridad brasileñas han llevado a cabo este miércoles contra una de las estructuras de Comando Vermelho, el grupo criminal más importante del país, en la zona norte de Río de Janeiro.

Además de los 18 muertos, que según las autoridades eran narcotraficantes que intercambiaron disparos con la Policía, hay dos agentes de las fuerzas de seguridad fallecidos y otros siete heridos. No obstante, el operativo continúa en curso, por lo que no se descarta que el balance pueda aumentar, según recoge G1.

La conocida operación 'Contención', que ha movilizado a 2500 agentes, ha tenido lugar en los barrios de Alemao y Penha tras más de un año de investigación y un centenar de órdenes de arresto. La Policía ha indicado que algunos de los sospechosos lanzaron bombas desde drones y otros huyeron de la zona.

Durante la operación, los agentes han arrestado a Thiago do Nascimento Mendes, alias Belao do Qutungo, uno de los líderes de Comando Vermelho en la región; y Nicolas Fernandes Soares, sospechoso de ser el operador financiero de uno de los principales líderes del grupo, Edgar Alves de Andrade. Además, han confiscado 31 rifles y dos pistolas.