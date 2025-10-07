Brasil alcanza la cifra récord de 7 millones de turistas extranjeros hasta septiembre, un 43% más

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) - Brasil consigue por primera vez en su historia la cifra de 7 millones de turistas extranjeros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un crecimiento del 45% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados por la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur). Con esta cifra acumulada, el país ha conseguido superar el récord anual de todo el año 2024, cuando se registraron 6.773.619 visitas extranjeras, y también la meta anual establecida por el Plan Nacional de Turismo 2024-2027, que preveía la llegada de 6,9 millones de turistas internacionales en 2025. Solo en el mes de septiembre, la llegada de visitantes internacionales en la historia del país aumentó un 28,2% hasta los 507.934 turistas, un dato que también se sitúa por encima de la cifra del año anterior (445.000 turistas). Por países, Argentina lidera el envío de turistas a Brasil con más de 2,7 millones de visitantes entre enero y septiembre. Le sigue Chile con 604.786 turistas y Estados Unidos con 564.160 turistas. En Europa, Francia, Portugal y Alemania destacan con un acumulado conjunto de 537.589 visitantes a Brasil durante los primeros nueve meses del año. El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, ha explicado que la cifra récord de turistas se refleja en la vida de los brasileños: "Los pequeños empresarios están expandiendo sus negocios, los artesanos venden más y los guías encuentran más trabajo, y eso significa que el turismo está impulsando la economía y transformando vidas", aseguró.

LA NACION Turismo

Brasil

Brasil Argentina