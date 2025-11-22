Brasil.- Alianza Verde denuncia que la COP30 ha cedido "ante el chantaje negacionista de la derecha trumpista"

MADRID, 22 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Alianza Verde ha manifestado que la Cumbre del Clima de Brasil (COP30) ha sido "una nueva oportunidad perdida y un auténtico retroceso", al considerar que el acuerdo final supone ceder "ante el chantaje negacionista de la derecha trumpista".

Desde el partido verde insisten en que, pese a que 2025 va a suponer un nuevo récord de emisiones de gases de efecto invernadero, esta última COP ha mostrado una "falta de compromisos firmes, ambiciosos y vinculantes para hacer frente a la emergencia climática".

"Mientras durante unos años Europa abanderó las políticas verdes, el desmontaje de la agenda ambiental está suponiendo retrocesos que vamos a pagar durante mucho tiempo", lamentan desde Alianza Verde, que tilda de "decepcionante y realmente preocupante" los acuerdos alcanzados en el mercado de esta COP30 en Brasil.

"Nuevamente, los lobbies de la industria fósil han impedido cualquier avance en una Cumbre del Clima. Las petroleras ganan, pierde la lucha climática. Es imprescindible cambiar el mecanismo de toma de decisiones en las COP, ya que cada año están más mediatizadas por los intereses de las multinacionales de la industria fósil, cuyo único objetivo es frenar los avances para obtener más beneficios. No se puede permitir que tengan más poder que los gobiernos", ha señalado su coordinador federal, Juantxo López de Uralde.