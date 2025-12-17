Brasil amenaza con abandonar el acuerdo Mercosur-UE mientras Italia y Francia buscan aplazamiento

SAO PAULO, 17 dic (Reuters) -

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que si el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque comercial sudamericano Mercosur no se concluye este mes, Brasil no suscribirá el pacto.

Italia y Francia afirmaron más temprano que no están dispuestos a respaldar el acuerdo, lo que supone un duro revés, ya que se esperaba que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajara a Brasil a fines de esta semana para firmarlo.

"Si no lo hacemos ahora, Brasil no hará más este acuerdo mientras yo sea presidente", dijo Lula en una reunión de gabinete. "Si dicen que no, seremos duros con ellos a partir de ahora. Cedimos a todo lo que la diplomacia podía conceder".

(Reporte de Gabriel Araujo y Eduardo Simoes; escrito por Isabel Teles; editado en español por Carlos Serrano)