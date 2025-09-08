Brasil: Ancelotti: "Estoy seguro de que Rodrygo puede volver con Brasil, el campo determinará quién irá al Mundial"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dejó claro este lunes que el delantero del Real Madrid Rodrygo Goes puede "volver" a la pentacampeona del mundo, pero que será el rendimiento en el terreno de juego quien decida "qué jugadores deben ir al Mundial".
"Rodrygo es un jugador que conozco muy bien y estoy seguro de que puede volver al equipo", señaló Ancelotti en rueda de prensa previa a la visita a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas sobre el madridista, que sufrió un bajón de rendimiento cuando le dirigía en el Real Madrid y que intenta volver a tener sitio en el conjunto que entrena ahora Xabi Alonso.
El de Reggiolo recordó que evalúan "a 70 jugadores en su nivel físico, técnico y táctico" de cara a conformar la selección "más competitiva posible" para la próxima Copa del Mundo.
"No hay un favorito en ningún puesto porque lo cierto es que el propio campo es quien determinará qué jugadores deben ir al Mundial", subrayó.
