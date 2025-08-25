Brasil: Ancelotti reveló lista de convocados

Ancelotti sorprendió al incluir a Wesley, defensor de Roma, en la lista de convocados para los partidos contra Chile y Bolivia, previstos el jueves 4 y el martes 9 de septiembre en Río de Janeiro y en El Alto, respectivamente.

En cambio, Ancelotti, que empató 0-0 con Ecuador y venció por 1-0 a Paraguay en sus primeros partidos al frente de la "canarinha", explicó que no incluyó a Neymar en la lista por la lesión que sufrió con Santos.

"Debe encontrar su mejor estado físico para ayudar a Brasil a jugar bien, todos conocemos a Neymar, no preciso probarlo", argumentó Ancelotti, quien tampoco citó a Vinicius Júnior, a quien dirigió durante su segundo ciclo como DT de Real Madrid.

Argentina lidera la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 35 unidades, diez más que Ecuador y Brasil, mientras que Uruguay y Paraguay suman 24 puntos, dos más que Colombia, que completa la lista de las selecciones que por ahora se clasifican directamente al Mundial 2026.

A su vez, Venezuela aparece en el séptimo puesto con 18 puntos y por ahora tiene el derecho de disputar un repechaje internacional para obtener un boleto a la próxima Copa del Mundo, pero Bolivia lo escolta con 17 unidades por delante de Perú (12) y Chile (10).

Lista de convocados de Brasil.

Arqueros: Allison, (Liverpool, Inglaterra), Bento (Al Nassr, Arabia Saudita) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alexsandro (Lille, Francia), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco, Francia), Douglas Santos (Zenit, Rusia), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal, Inglaterra), Marquinhos (PSG, Francia), Vanderson (Mónaco, Francia) y Wesley (Roma, Italia).

Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea, Inglaterra), Bruno Guimaraes (Newcastle, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Joelinton (Newcastle, Inglaterra) y Lucas Paquetá (West Ham, Inglaterra).

Delanteros: Estevao (Chelsea, Inglaterra), Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra), Joao Pedro (Chelsea, Inglaterra), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit, Rusia), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Raphinha (Barcelona, España) y Richarlison (Tottenham, Inglaterra). (ANSA).