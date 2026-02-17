Brasil: Ancelotti víctima de "foto fake"

SAN PABLO, 17 FEB (ANSA) - El entrenador italiano de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, fue víctima de una foto falsa que lo muestra abrazado a tres mujeres en su primera participación en el Carnaval Carioca, el más célebre del planeta.

"Carletto" sí participó de los desfiles de las "Scolas do Samba" en los palcos de los sambódromos de Anhambi, en San Pablo, y en el Marqués de Sapucaí, en Río, pero la imagen publicada es una "fake", generada con Inteligencia Artificial (AI), aclaró hoy la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En Río, Ancelotti sí posó para una "selfie" real con el tenista italiano Matteo Berrettini, quien esta semana disputará el Abierto carioca. (ANSA).