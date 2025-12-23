Brasil: Año Nuevo en Río, Copacabana lista para la gran fiesta

El evento, con 13 escenarios repartidos por varios barrios de la ciudad, aspira a atraer a más de 5 millones de personas y generar un impacto económico estimado de $3.200 millones de reales, equivalentes a US$491 millones de euros.

En la playa frente al Copacabana Palace, toma forma el Palco Río. Esta estructura de 25 metros de altura y 1.700 metros cuadrados, sostenida por 50.000 metros de hierro tubular, está equipada con 1.200 focos y 700 metros cuadrados de pantallas LED gigantes.

Entre los artistas que se exhibirán aquí figuran Gilberto Gil con el invitado especial, Ney Matogrosso, João Gomes con Iza, Alcione, Belo y DJ Alok.

La escenografía, diseñada por Abel Gomes, está inspirada en las formas y colores del pintor holandés Piet Mondrian.

A pocas cuadras de distancia se construirá el Amstel Samba Stage, dedicado a la samba y la música popular, con conciertos de Diogo Nogueira, Mart'nália, Roberta Sá y el debut en Año Nuevo del Bloco da Preta. En el barrio de Leme, el escenario gospel acogerá a Midian Lima, Samuel Messias y Thalles Roberto.

Las novedades para la edición de 2026 incluyen 19 barcazas para un espectáculo pirotécnico sin precedentes y un show de 1.200 drones en el cielo de Copacabana, con banda sonora propia.

"El Réveillon de Río es un símbolo global de la ciudad", declaró Bernardo Fellows, presidente de Riotur, destacando el enfoque en la seguridad, la sostenibilidad y la inclusión, con medidas ESG, gestión de residuos, compensación de las emisiones de carbono y plena accesibilidad para todos. (ANSA).