LA NACION

Brasil anuncia la primera venta de bonos en dólares de 2026

Brasil anuncia la primera venta de bonos en dólares de 2026
Brasil anuncia la primera venta de bonos en dólares de 2026

BRASILIA, 9 feb (Reuters) - El Tesoro de Brasil anunció el lunes que había encargado la colocación de bonos en dólares en los mercados internacionales, incluyendo uno de referencia a 10 años con vencimiento en 2036 y la reapertura de su actual bono Global 2056 a 30 años.

La operación, liderada por HSBC, JPMorgan, Santander y Sumitomo, tiene como objetivo ampliar la liquidez en toda la curva de rendimiento soberana en dólares de Brasil, proporcionar una referencia de precios para los emisores corporativos y prefinanciar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera, informó el Tesoro.

El organismo añadió que los resultados de la transacción se darían a conocer más tarde el lunes. (Reportaje de Marcela Ayres; edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters
Conforme a
The Trust Project