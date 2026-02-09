Brasil anuncia la primera venta de bonos en dólares de 2026

BRASILIA, 9 feb (Reuters) - El Tesoro de Brasil anunció el lunes que había encargado la colocación de bonos en dólares en los mercados internacionales, incluyendo uno de referencia a 10 años con vencimiento en 2036 y la reapertura de su actual bono Global 2056 a 30 años.

La operación, liderada por HSBC, JPMorgan, Santander y Sumitomo, tiene como objetivo ampliar la liquidez en toda la curva de rendimiento soberana en dólares de Brasil, proporcionar una referencia de precios para los emisores corporativos y prefinanciar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera, informó el Tesoro.

El organismo añadió que los resultados de la transacción se darían a conocer más tarde el lunes. (Reportaje de Marcela Ayres; edición en español de Javier López de Lérida)