Brasil anuncia nueva emisión de bonos sostenibles en el mercado mundial

BRASILIA, 6 nov (Reuters) - El Tesoro de Brasil dijo el jueves que emitirá nuevos bonos sostenibles denominados en dólares con vencimiento en 2033, al tiempo que reabrirá su nota a 10 años con vencimiento en 2035.

"El objetivo de la operación es reafirmar el compromiso de la República con las políticas sostenibles, convergiendo con el creciente interés de los inversores no residentes", dijo el Tesoro en un comunicado.

La emisión es liderada por Citibank, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Los bonos se ofrecerán en el mercado mundial, y los resultados definitivos se esperan para más tarde el jueves.

IFR, un servicio financiero de LSEG, dijo que los primeros acercamientos colocan el bono al 2033 en el área del 6%, mientras que para la reapertura se ubican en el área del 6,5%.

Brasil cuenta con calificaciones soberanas Ba1/BB/BB. (Reporte de Bernardo Caram; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Manuel Farías)