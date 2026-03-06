Brasil: apuntan a De Moraes por su relación con banquero preso

Para Nikolas Ferreira, el diputado más votado del país en 2024, las evidencias de la complicidad de Moraes con el banquero Daniel Vorcaro son "incontestables"

"Por mucho menos el juez Alexandre de Moraes ya habría arrestado al ciudadano Alexandre de Moraes. Ese tipo tiene que salir del Supremo, no es solo impeachment lo que merece; él tiene que ir directamente a la prisión", planteó

Tanto el diputado Ferreira como su colega, Marcel van Hatten, mencionaron las "arbitrariedades" cometidas por el juez Moraes contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros condenados por intento de golpe en 2023

Por eso ambos defienden un juicio político que, si no es posible en la actualidad, tal vez lo sea en la próxima legislatura, donde ellos esperan que el número de parlamentarios bolsonaristas sea mayor

Las revelaciones sobre las relaciones y hasta la supuesta complicidad entre Moraes y el millonario Vorcaro publicadas este viernes agregaron elementos para quienes defienden desde hace tiempo su deposición, como el líder de la bancada de la oposición, el diputado Cabo Gilberto Silva. El congresista exigió este viernes la adopción de medidas "urgentes" contra el magistrado por parte del "Congreso y la Procuraduría General de la República"

La imagen del famoso Moraes comenzó su declinación semanas atrás cuando el diario O Globo reveló que su esposa, la abogada Viviane Barci, firmó un contrato de más de 20 millones de US$ con el banco de Vorcaro. (ANSA)