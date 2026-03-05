Brasil: Archivos de banquero Vorcaro refieren a encuentros con Lula y juez de la Corte

Vorcaro, propietario del Banco Master, dijo haber tenido un encuentro "óptimo" con el mandatario y con el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, en una comunicación con su mujer, obtenida por la PF, y publicada por algunos medios como Metropoles y Poder 360.

Esa reunión ocurrió fuera de la agenda oficial y se realizó en el Palacio del Planalto.

Este diálogo integra la primera zafra de filtraciones a las que tuvo acceso la prensa después de que Vorcaro fuera detenido este miércoles por la PF tras hallar evidencias de que el banquero montó una organización dedicada a realizar espionaje ilegal e intimidar adversarios.

El jefe de ese grupo era el policía jubilado Luiz Phillipi Machado de Moraes MourÆo, alias "Sicário", que se suicidó ayer a poco de ser apresado, según informó hoy el diario Estado de Sao Paulo.

Otra información que consta en los documentos de Vorcaro refiere a un encuentro con el juez de la Corte, Alexandre de Moraes, que habría acontecido "aquí, cerca de casa", según dijo el banquero Estas primeras revelaciones están causando preocupación entre políticos del gobierno y la oposición en Brasilia, donde se hacen especulaciones sobre qué decisiones tomará Vorcaro, que hoy fue trasladado a un presidio del interior de San Pablo.

Según el diario Valor Económico de este jueves, no se puede descartar que el Vorcaro opte por la delación premiada. Según CNN Brasil, esa hipótesis es vista como poco probable en estos momentos. (ANSA).