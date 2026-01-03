Brasil: arrestado el ex asesor de Bolsonaro Filipe Martins

Martins, ya condenado en la investigación del presunto intento de golpe de Estado, fue trasladado esta madrugada a un centro penitenciario en Ponta Grossa, estado de Paraná.

Según medios locales, la decisión de Moraes se basa en la violación de las medidas cautelares impuestas al exfuncionario, quien presuntamente utilizó la red social LinkedIn para acceder a perfiles de terceros a pesar de tener prohibido el acceso a la plataforma.

En la orden, el juez escribió que la conducta de Martins demostró "desprecio por las decisiones judiciales y el sistema legal".

Martins fue condenado a 21 años de prisión por asociación ilícita armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y daños a la propiedad pública.

Moraes justificó su arresto alegando un "temor fundado" de nuevos intentos de fuga, dados los incidentes previos con otros acusados. La defensa de Martins declinó hacer comentarios.

(ANSA).