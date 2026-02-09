Brasil: arrestan a piloto, presunto jefe de una red de pedofilia

El piloto fue detenido a bordo de un avión en el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, poco antes de partir hacia Río de Janeiro.

Según investigadores del Departamento de Homicidios y Protección Personal (DHPP), el hombre presuntamente utilizó documentos de identidad falsos, registrados a nombre de adultos, para llevar a niños, niñas y adolescentes a moteles.

La investigación, según los principales medios de comunicación brasileños, duró aproximadamente tres meses y sugiere que la actividad delictiva se venía desarrollando desde hacía al menos ocho años y que el sospechoso era una figura central.

Entre las víctimas identificadas se encuentran tres hermanas de 10, 12 y 14 años. Su abuela fue arrestada acusada de venderlas al piloto.

Según la policía, algunos de los abusos comenzaron cuando una de las niñas tenía ocho años.

La operación, denominada "Abróchense los Cinturones", se centra en los delitos de violación de persona vulnerable, complicidad en la prostitución y explotación sexual de menores.

Se están realizando búsquedas en San Pablo y Guararema, en el interior del estado. Latam Airlines Brasil ha anunciado una investigación interna y su plena cooperación con las autoridades. (ANSA).