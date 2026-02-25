Brasil: asciende a 40 el número de víctimas por los aluviones en Minas Gerais

Las lluvias excepcionales de las últimas 48 horas provocaron el desbordamiento del río Paraibuna y numerosos deslizamientos de tierra en zonas residenciales.

El gobierno local declaró el estado de desastre y reabrió las escuelas para acoger a los desplazados, mientras que el Departamento de Protección Civil y el Instituto Nacional de Meteorología mantienen una alerta de "peligro elevado" para la región debido a la saturación del suelo, lo que aumenta el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra e inundaciones, incluso con lluvias menos intensas.

El vicealcalde de Ubá describió la situación en la ciudad como una "zona de guerra".

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el martes la pronta movilización del gobierno y el despliegue de un equipo de coordinación de la Fuerza del Sistema Nacional de Salud.

"Nuestro objetivo es garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, la ayuda a las personas desplazadas y el apoyo a la reconstrucción", añadió Lula (ANSA)