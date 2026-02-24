Brasil: ascienden a 23 las víctimas de los aluviones que azotan a Juiz de Fora

"Quiero enviar mis más sentidos sentimientos a las familias que perdieron sus hogares y seres queridos. Me solidarizo con las autoridades y las fuerzas de seguridad de Minas Gerais, que trabajan para brindar socorro y asistencia inmediata a la población afectada", escribió en la red social X.

"He ordenado la pronta movilización del Gobierno. Un equipo de coordinación de la Fuerza del Sistema Nacional de Salud ya está en camino. El Departamento Nacional de Protección Civil opera en alerta máxima", añadió.

"Ya hemos declarado el estado de desastre en Juiz de Fora.

En las próximas horas y días, estaremos preparados para actuar con la rapidez y la contundencia que el momento requiera.

Nuestro objetivo es garantizar la asistencia humanitaria, restablecer los servicios básicos, ayudar a los desplazados y apoyar la reconstrucción", concluyó.

Más de 170 milímetros de lluvia cayeron en la región, provocando el desbordamiento del río Paraibuna y varios deslizamientos de tierra. Se abrieron tres escuelas para alojar a los desplazados y se ha suspendido el transporte público. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica nuevas lluvias, con riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra en las zonas afectadas. (ANSA).